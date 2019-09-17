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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan palet fabrikası tepkisi: O kararnameyi bulurum

DENİZLİ'de açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Amerika'da bir liman Suud'lara satıldı kıyamet koptu. Bizde silah fabrikası satılıyor." diyerek tepki gösterdi.

Babadağ’da halka hitap eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlukonuşmasında Borçlanma Genel Müdürlüğü’nü eleştirdi.

Hükümetin borçları yönetemediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirilmesinin vatandaştan gizlendiğini ileri sürerek 1105 sayılı kararnamenin niçin Resmi Gazete’de yayımlanmadığını sordu. Kılıçdaroğlu, “Ben o kararnameyi biliyorum. O kararname nerede olursa olsun bulur milletin önüne koyarım” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Borç bizim sırtımıza kaldı"

7 yılda bir iktidar düşünün, vergi alıyor, yetmiyor, fabrikaları satıyor. O da yetmiyor arsaları satıyor. O da yetmiyor, Telekom’u sattılar. Telekom çok önemli çünkü onu alan aile bankalardan kredi aldı, o borcu ödemesi, o borç bizim sırtımıza kaldı.

"Kararnameyi neden yayınlamıyorlar"

Şimdi sıra geldi Tank Palet Fabrikası’na. İktidara destek verenler; bana dünyadan bir örnek gösterin. Kim silah fabrikasını başka bir ülkeye peşkeş çekiyor? Bir devletin silah fabrikası o devletin namusudur. Bunu söyledim, biz onu satmadık diyor.

Allah büyük Resmi Gazete’de kararname var. Devletin Resmi Gazete’si. Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirme kararı.

Bunu eleştirince ikinci bir kararname çıkardılar. 1105 sayılı kararnameyi neden yayınlamıyorlar. Milletten neden gizliyorlar? Ben o kararnameyi biliyorum. O kararname nerede olursa olsun bulur milletin önüne koyarım.

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