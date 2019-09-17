Ahmet Davutoğlu’nun eski danışmanından Babacan'a olay çağrı! Bağımsızlığını ilan etmezsen...

Ahmet Davutoğlu’nun bir zamanlar danışmanlığını yapan Atılgan Bayar’dan çok konuşulacak paylaşımlar geldi. Bayar, yeni parti çalışmalarını sürdüren Babacan'a Abdullah Gül'le ilgili bir çağrı yaptı.

MYK'da kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen ancak daha sonra istifa eden Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu ve ekibinin istifa etmesinin ardından AK Parti'de istifa haberlerinin ardı arkası kesilmiyor.

Aralarında eski milletvekilleri ve eski il başkanlarının da olduğu bir çok isim partiden istifa etti. Yeni parti çalışmaları ve gelişmeler gündemi meşgul ederken Ahmet Davutoğlu’nun bir zamanlar danışmanlığını yapan Atılgan Bayar’dan dikkat çeken paylaşımlar geldi.

Babacan bağımsızlığını ilan etmezse Abdullah Gül’ün sesidir

Paylaşımlarında Davutoğlu ve Babacan’ın eleştiren Bayar ''Babacan bağımsızlığını ilan etmezse Abdullah Gül’ün sesidir. Ve Gül’ün millette karşılığı yoktur’’ dedi. Bayar, Davutoğlu’nun partisinin ise ölü doğduğunu belirterek şu Tweetleri attı.