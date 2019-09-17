HABER /  FENERBAHÇE
ADV Altına özel onlarca ürünüyle Altın Uzmanı Kuveyt Türk

Volkan Demirel gitti Fenerbahçe kalesi yıkıldı! Yeri doldurulamıyor

Alanyaspor deplasmanında aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından savunmada yer alan eksiklikleri göz önüne serilen Fenerbahçe'de kaleci sıkıntısı da yaşanıyor.

Volkan Demirel'in kaleyi koruduğu son dönemde performansının düşmesi nedeniyle kadroya dahil edilen yerli ve yabancı kalecilerden de istenilen verim alınamamıştı.

Transfer edilen Kameni'nin iyi bir çizgi yakalayamaması ve hatalı goller yemesi, Fenerbahçe'ye puanlar kaybettirmişti.

Bursaspor'dan birinci kaleci olarak transfer edilen Harun Tekin de sarı lacivertlilerin sorununa çare olamadı.

harun tekin

Harun'la birlikte Sarı lacivertli ekibe katılan Berke Özer ise forma şansı bulamayınca Westerlo'ya kiralandı.

Altay iyi başladı ama kötü gidiyor
Bu sezon kaleyi devralan genç kaleci Altay Bayındır, sezona iyi başladı. Ancak genç isim, İngiltere ile oynanan ümit milli maçında ve Alanyaspor deplasmanında yediği gollerle eleştirilerin hedefinde yer aldı.

berke özer

Fenerbahçe'de son yıllarda kalecilerin yaptığı bireysel hatalarının yanısıra defans hattında görev yapan futbolcuların yaptığı hatalar da dikkat çekiyor.

En fazla hata yapan 3. takım

Opta verilerine göre; sarı lacivertliler, Süper Lig'in son altı sezonunda maç başına en fazla gole sebep olan hata yapan takımlarda 3'ncü sırada yer alıyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ekrem İmamoğlu ile görüşen Berger: İstanbul'da 2 milyar euro'luk ek masraf var
Yargıtay ve Danıştay'a yeni üyeler seçildi! Üyelerin FETÖ karnesine bakın
İstifa furyası sürüyor! Eski Ak Parti milletvekili Pulcu Ahmet Davutoğlu'nun safına geçti
Kulübeye mahkum etmişti! Şenol Güneş'ten Tolga Zengin'e sürpriz teklif
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan palet fabrikası tepkisi: O kararnameyi bulurum
İŞKUR annelere 2420 lira maaş verecek! Başvuru şartları ve gerekli belgeler
ÖNCEKİ HABERLER
Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin o davada tanık olarak dinlendi
İzmir'de 5'inci kattan düşen üniversite öğrencisi Sude'nin sır ölümü...
HSYK eski Genel Sekreteri Mehmet Kaya'ya FETÖ'den 15 yıl hapis cezası
İYİ Parti'de kayyum krizi! Mahkemeye başvuruldu
CHP Eskişehir il yönetimine kayyum atandı
Adana'da 12'inci kattan düşen 4 yaşındaki Başak Cemre hayatını kaybetti
Yorumlar