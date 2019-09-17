Volkan Demirel gitti Fenerbahçe kalesi yıkıldı! Yeri doldurulamıyor

Alanyaspor deplasmanında aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından savunmada yer alan eksiklikleri göz önüne serilen Fenerbahçe'de kaleci sıkıntısı da yaşanıyor.

Volkan Demirel'in kaleyi koruduğu son dönemde performansının düşmesi nedeniyle kadroya dahil edilen yerli ve yabancı kalecilerden de istenilen verim alınamamıştı.

Transfer edilen Kameni'nin iyi bir çizgi yakalayamaması ve hatalı goller yemesi, Fenerbahçe'ye puanlar kaybettirmişti.

Bursaspor'dan birinci kaleci olarak transfer edilen Harun Tekin de sarı lacivertlilerin sorununa çare olamadı.

Harun'la birlikte Sarı lacivertli ekibe katılan Berke Özer ise forma şansı bulamayınca Westerlo'ya kiralandı.

Altay iyi başladı ama kötü gidiyor

Bu sezon kaleyi devralan genç kaleci Altay Bayındır, sezona iyi başladı. Ancak genç isim, İngiltere ile oynanan ümit milli maçında ve Alanyaspor deplasmanında yediği gollerle eleştirilerin hedefinde yer aldı.

Fenerbahçe'de son yıllarda kalecilerin yaptığı bireysel hatalarının yanısıra defans hattında görev yapan futbolcuların yaptığı hatalar da dikkat çekiyor.