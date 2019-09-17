Yargıtay ve Danıştay'a yeni üyeler seçildi! Üyelerin FETÖ karnesine bakın

HSK Genel Kurulu, bugünkü toplantısında boş bulunan 8 Yargıtay üyeliği ile 3 Danıştay üyeliğine seçim yaptı. Yeni üyelerin FETÖ karnesi dikkat çekici.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasına bakan heyetin başkanı Oğuz Dik ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya ile Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ramazan Dinç de Yargıtay üyeliğine getirildi.

Yargıtay'ın yeni üyeleri şunlar oldu

Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Nazmi Alp,

Hatay Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Turan Oral,

Ankara hakimi Ali Ramazan Bilgisiçok,

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya,

Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Faruk Şener,

Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuz Dik,

Ankara Başsavcıvekili Ramazan Dinç,

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Remzi Doğan



Danıştay'ın yeni üyeleri

Danıştay üyeliklerine ise Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Kemal Kuku, Ankara Vergi Mahkemesi Başkanı Tekin Yalım, Danıştay Savcısı Zuhal Öztaş getirildi.

Yargıtay üyesi olan hakimlerin FETÖ karneleri:

Aytekin Sakarya: Halen Ceza İşleri Genel Müdürlüğü olarak görev yapmakta olup, Fetö/Pdy silahlı terör örgütü ile ilgili 2012 yılından itibaren yürütülmekte olan süreçte aktif olarak görev almış, 15 Temmuz 2016 tarihli darbeye teşebbüs girişimi sonrası devletin tüm birimleri ile sağlanması gereken koordinasyonun tesisinde ve kurumlar arası diyalogların geliştirilmesinde öncülük yaptı. Fetö/Pdy silahlı terör örgütü ile ilgili uygulamada yaşanan/yaşanması öngörülen sorunlara hukuki birikim ve

tecrübesiyle getirdiği çözümlerle mücadelenin bu günlere gelmesinde büyük katkı sağladı.



Ramazan Dinç : Ankara'da Anayasal düzene karşı suçlara bakmakla yetkili Başsavcı vekili olup, Akıncı iddianamesinin ve diğer pek çok fiili darbe davasının yazımında aktif görev aldı.



Oğuz Dik : Akıncı davasının görüldüğü Ankara 4.ACM'nin üyesi iken; Ankara 17 ACM başkanı olarak görevlendirildi. Genelkurmay Yurtta Sulh Çatı Davası, Kara Havacılık Davası, Mebs Okulu, Edok Komutanının Kaçırılması, Sahil Güvenlik Davası, Kara Harp Okulu Kursiyerleri davası gibi çok sayıda fiili darbe davasında karar verdi.



Ahmet Nazmi Alp : Çanakkale 2.CM'de Çanakkale Boğaz Komutanlığı ile ilgili görülen fiili darbe davalarında bulundu.



Faruk Şener : Eskişehir 2. ACM'de başkan olarak görev yaptığı

dönemde örgüt üyeliği/yöneticiliği ile ilgili çok sayıda davada karar verdi.



Ahmet Turan Oral : Anayasal düzene karşı suçlara bakmakla görevli Hatay 2. ACM'de başkanı olduğu dönemde Hatay Sıkıyönetim listesi ve Hatay Samandağı'ndaki fiili darbe davalarında karar verdi.