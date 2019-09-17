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İzmir'de 5'inci kattan düşen üniversite öğrencisi Sude'nin sır ölümü...

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'de 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Sude Yalvaç, yalnız yaşadığı 5'inci kattaki evinden beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Yalvaç'ın ölümündeki sır perdesi yapılacak otopsi ile aydınlanacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi Almanca Öğretmenliği bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Sude Yalvaç, dün sabah, yalnız yaşadığı Yenigün Mahallesi 264/1 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 5'inci katındaki dairesinden beton zemine düşmüş olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yeri ile genç kızın evinde geniş çaplı inceleme yaptı. Sude Yalvaç'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis, olayın intihar olup olmadığını araştırıyor.

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