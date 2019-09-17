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İYİ Parti'de kayyum krizi! Mahkemeye başvuruldu

İYİ Parti'nin yapılmayan kongreleri nedeniyle, İzmir İl Başkanlığı'na kayyum atanması için mahkemeye başvuruldu.

İYİ Parti'de kongre krizi, kayyum başvurusuna kadar uzandı. Siyasi partiler kanununa göre, Ekim 2018 tarihinden itibaren teşkilatlara yapılan atamaların ardından kongreye gidilmesi  gerektiği vurgulandı. Yasaya aykırı hareket edildiği ve bir an önce kongreye gidilmesi gerektiğini belirten bazı partililer, İzmir Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

Dava dilekçesinde, İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı’nın siyasi partiler kanunun ilgili maddeleri ve parti tüzüğünün 26. maddesinde belirtilen atanma tarihinden itibaren ilçelerde 30 gün, il başkanlığında ise 45 gün içinde olağanüstü kongre yapmadığı bilgisine yer verildi. İl başkanlığına kayyum atanması, ardından olağanüstü kongre kararı alınması talebi dile getirildi.

İYİ Parti'de aynı şekilde birçok kentte de kayyum talebiyle davalar açılmıştı. İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı'na geçen yıl Koray Ükünç'ün yerine Hüsmen Kırkpınar atanmıştı.

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