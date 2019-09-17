İstifa furyası sürüyor! Eski Ak Parti milletvekili Pulcu Ahmet Davutoğlu'nun safına geçti
İhraç süreci ile karşı karşıya gelince AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ardından istifalar gelmeye devam ediyor. Son olarak 26. Dönem İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Pulcu istifa etti.
Kamuoyunun gözü kulağı Ak Parti'den olaylı bir şekilde ayrılıp yeni parti kuracak Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti çalışmalarında.
MYK'da kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen ancak daha sonra istifa eden Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ve ekibindeki üç eski milletvekili ile istifa etmesinden sonra AK Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor.
Bir eski vekil daha Davutoğlu saflarına geçti
Sosyal medya hesabından 'siyasi parti üyeliğiniz sonlandırılmıştır' belgesi paylaşan isimlerden 26. Dönem İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Pulcu , "Kamuoyunun dikkatine" diyerek AK Parti istifa ettiğini açıkladı.
Pulcu Yargıtay'a yaptığı istifa başvrusunu görüntüsünü paylaştı
Mehmet Ali Pulcu, paylaşımında e-devlet üzerinden AK Parti ile üyelik ilişkisini sonlandırdığı ekran görüntüsünü paylaştı.
Daha önce istifa eden eski AK Parti milletvekilleri
Davutoğlu ile birlikte Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı'nın istifadan sonra eski vekiller de Davutoğlu'na destek vererek ayrıldı. Bu isimler; Feramuz Üstün (Gümüşhane), İbrahim Turhan (İzmir), Cemalettin Kani Torun (Bursa) Ömer Ünal (Konya) ve Cesim Gökçe (Ağrı) oldu.