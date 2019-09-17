HABER /  POLİTİKA
ADV Altına özel onlarca ürünüyle Altın Uzmanı Kuveyt Türk

İstifa furyası sürüyor! Eski Ak Parti milletvekili Pulcu Ahmet Davutoğlu'nun safına geçti

İhraç süreci ile karşı karşıya gelince AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ardından istifalar gelmeye devam ediyor. Son olarak 26. Dönem İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Pulcu istifa etti.

Kamuoyunun gözü kulağı Ak Parti'den olaylı bir şekilde ayrılıp yeni parti kuracak Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti çalışmalarında.

MYK'da kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen ancak daha sonra istifa eden Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ve ekibindeki üç eski milletvekili ile istifa etmesinden sonra AK Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor.

Bir eski vekil daha Davutoğlu saflarına geçti

Sosyal medya hesabından 'siyasi parti üyeliğiniz sonlandırılmıştır' belgesi paylaşan isimlerden 26. Dönem İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Pulcu , "Kamuoyunun dikkatine" diyerek AK Parti istifa ettiğini açıkladı.

26. Dönem eski İstanbul AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Pulcu

Pulcu Yargıtay'a yaptığı istifa başvrusunu görüntüsünü paylaştı

Mehmet Ali Pulcu, paylaşımında e-devlet üzerinden AK Parti ile üyelik ilişkisini sonlandırdığı ekran görüntüsünü paylaştı.

Daha önce istifa eden eski AK Parti milletvekilleri

Davutoğlu ile birlikte Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı'nın istifadan sonra eski vekiller de Davutoğlu'na destek vererek ayrıldı. Bu isimler; Feramuz Üstün (Gümüşhane), İbrahim Turhan (İzmir), Cemalettin Kani Torun (Bursa) Ömer Ünal (Konya) ve Cesim Gökçe (Ağrı) oldu.

İlgili Haberler
Abdüllatif Şener’den yeni parti kuracak Babacan ve Davutoğlu için ilginç yorum! Oldukça önemli Ahmet Davutoğlu'nun istifası sonra Ak Parti'den 12 isim daha istifa etti Ahmet Davutoğlu’nu destekleyecekler denilen Menzil cemaati'nden açıklama
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Erdoğan Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi öncesi Putin ve Ruhani ile başbaşa görüştü Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Kulübeye mahkum etmişti! Şenol Güneş'ten Tolga Zengin'e sürpriz teklif
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan palet fabrikası tepkisi: O kararnameyi bulurum
İŞKUR annelere 2420 lira maaş verecek! Başvuru şartları ve gerekli belgeler
Selahattin Demirtaş davası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı
Konya'da akılalmaz vahşet! Öldürüp direğe astılar
Dilek Güngör 'Hassas kaynaklarımdan aldığım bilgiler' deyip bombayı patlattı
ÖNCEKİ HABERLER
CHP Eskişehir il yönetimine kayyum atandı
Rıza Kayaalp dünya şampiyonluğu için mindere çıkıyor
İSMEK öğretmen alım ihalesi iptal
Fenerbahçe Alanya maçının tekrarı için TFF'ye başvuracak
Beşiktaşlı Enzo Roco'da adale zorlanması
Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile bayrağa basıp poz verdi
Yorumlar 9 yorum