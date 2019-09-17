HABER /  GÜNCEL
ADV Altına özel onlarca ürünüyle Altın Uzmanı Kuveyt Türk

HSYK eski Genel Sekreteri Mehmet Kaya'ya FETÖ'den 15 yıl hapis cezası

FETÖ'nün yargıdaki üst kademe isimlerinden Hakimler ve Savcılar Kurulu eski Genel Sekreteri Mehmet Kaya ‘Silahlı Terör Örgütü üyeliği’ suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yargı yapılanmasına yönelik toplantıları organize eden eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi firari Mehmet Kaya, Çanakkale'de Gaybubet evinde yakalanmıştı.

Yargıdaki örgüt toplantılarını organize ediyordu

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalarda Kaya'nın, yargı içerisindeki örgüt toplantılarını organize ettiği belirlenmişti.

15 yıl hapis

Geçtiğimiz aylarda hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame düzenlenen Kaya'ya verilen ceza belli oldu. Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde yargılanan Mehmet Kaya, 'Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olma' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Müge Anlı'da olay yaratan Palu ailesi davası! Tuncer Ustael kayıp Meryem'in yerini söyledi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İstifa furyası sürüyor! Eski Ak Parti milletvekili Pulcu Ahmet Davutoğlu'nun safına geçti
Kulübeye mahkum etmişti! Şenol Güneş'ten Tolga Zengin'e sürpriz teklif
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan palet fabrikası tepkisi: O kararnameyi bulurum
İŞKUR annelere 2420 lira maaş verecek! Başvuru şartları ve gerekli belgeler
Selahattin Demirtaş davası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı
Konya'da akılalmaz vahşet! Öldürüp direğe astılar
ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti'de kayyum krizi! Mahkemeye başvuruldu
CHP Eskişehir il yönetimine kayyum atandı
Rıza Kayaalp dünya şampiyonluğu için mindere çıkıyor
İSMEK öğretmen alım ihalesi iptal
Fenerbahçe Alanya maçının tekrarı için TFF'ye başvuracak
Konut fiyat endeksi Haziran’da reel olarak yıllık yüzde 12.10 azaldı
Yorumlar