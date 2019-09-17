TEKNOFEST'te Uçan Araba Cezeri ağızları açık bıraktı bakın kaç ayda tamamlanmış
Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST başladı. Festivalin ilk gününde görücüye çıkan Cezeri Uçan Araba, misafirlerden büyük ilgi gördü.
Türkiye'nin ilk uçan aracı Cezeri, TEKNOFEST kapsamında ilk kez kamuoyu önüne çıktı. Türkiye'den ve dünyadan geniş bir katılım beklenen festivalin gözdesi olan Cezeri, sadece 9 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlandı.
Cezeri'nin Proje Yöneticisi Ozan Yağcı yaptığı açıklamada, büyük havacılık firmalarının ürettiği bir teknolojiyi, Selçuk Bayraktar'ın (Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı) ortaya koyduğu proje vizyonuyla ve özverili bir çalışmayla tamamladıklarını ifade etti.
Şu an için tek kişilik: Yağcı, şu anda Cezeri'nin tek kişilik taşıma yapabildiğini, ilerleyen versiyonlarında iki veya daha fazla kişi için taşıma yapabileceğini belirterek, uçan araç hakkında şu bilgilere yer verdi:
Şehir içi taşımacılıkta kullanılabilir: "Şu anki prototip, yalnızca bir kişiyi taşımaya yönelik. İleriki zamanlarda bu prototipi tamamen şehir içi taşımacılıkta kullanılacak bir araç haline getirmeyi hedefliyoruz."