Adnan Oktar'ın uçuk kaçık ifadesi! Dolar, Erdoğan, Gülen ve kedicikler var

''Tüm suçlamalar uydurma'': 10 yaşında kızı alıp öpeceğim kim inanır buna? Kim inanır böyle zırvalara? PKK devletinin kurulacağını yıllar öncesi söyledim, 'PKK/PYD terör örgütüdür' dedim. Buna rağmen bakanlar 'yok değil' dediler. Tüm suçlamalar uydurma. Buna kimse inanmaz. Benim tüm arkadaşlarım üniversite mezunu aklı başında, kimse inanmıyor. Bunlara kim inanır? Türkiye'den İslamı kazımak istiyorlar, beni yok etmeyi düşünüyorlar. Türkiye'yi Hıristiyanlıkla kaplamayı düşünüyorlar.