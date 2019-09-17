Adnan Oktar'ın uçuk kaçık ifadesi! Dolar, Erdoğan, Gülen ve kedicikler var
SİLİVRİ'deki Adnan Oktar davasında ifadeler alınıyor. Adnan Oktar ifade verirken iyice uçtu. 10 yaşındaki küçük kızla ilişkiden Fethullah Gülen'e kadar bir çok şey hakkında konuştu. İşte Adnan Oktar'ın uçak kaçık ifadesi:
Sabah saatlerinde başlayan Adnan Oktar davasında ilk olarak sanıkların kimlik tespitleri yapıldı. Adnan Oktar ve grubuna yönelik 167'si tutuklu 226 sanık hakkında açılan davada savunmalara geçildi. Adnan Oktar'ın ifadesi uçak kaçık oldu. İşte o ifade ve duruşmadan gelen son haberler:
Adnan Oktar beyaz gömlek siyah pantolon giydi: İddianamenin özetini okuyan mahkeme heyeti, savunmasını yapmak üzere sanık Adnan Oktar’ı kürsüye çağırdı. Oktar’ın beyaz ceket, beyaz gömlek ve siyah pantolon giydiği görüldü. Duruşmada sanık Adnan Oktar’ın savunmasına geçildi.
''İngiliz derin devletinin oyunu'': Mahkemede ifade vermeye başlayan Adnan Oktar, şu ifadeleri kullandı; "İddiaların tamamının boş olduğunu bütün Türkiye biliyor. Bakkalından şoförüne herkes biliyor oyun oynandığını. Hükumeti ben çok iyi desteklediğim için beni ekarte etmeye çalışıyorlar. İngiliz derin devletinin oyunu. Geniş çaplı bir çalışma, bile bile niye suç işleyeyim.
''Tüm suçlamalar uydurma'': 10 yaşında kızı alıp öpeceğim kim inanır buna? Kim inanır böyle zırvalara? PKK devletinin kurulacağını yıllar öncesi söyledim, 'PKK/PYD terör örgütüdür' dedim. Buna rağmen bakanlar 'yok değil' dediler. Tüm suçlamalar uydurma. Buna kimse inanmaz. Benim tüm arkadaşlarım üniversite mezunu aklı başında, kimse inanmıyor. Bunlara kim inanır? Türkiye'den İslamı kazımak istiyorlar, beni yok etmeyi düşünüyorlar. Türkiye'yi Hıristiyanlıkla kaplamayı düşünüyorlar.