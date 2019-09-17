HABER /  GÜNCEL
ADV Altına özel onlarca ürünüyle Altın Uzmanı Kuveyt Türk

Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü bina satıldı ABD'lilere komşu oluyorlar

Cemal Kaşıkçı cinayetinin işlendiği İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu taşınıyor. Konsolosluğun yeni adresi Sarıyer'de ABD Konsolosluğu'nun yakınında olacak.

Cemal Kaşıkçı cinayetinin işlendiği İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu taşınıyor. Konsolosluğun yeni adresi Sarıyer'de ABD Konsolosluğu'nun yakınında olacak. 

Yeni binada güvenlik önlemlerinin artırılacağı, çevresinin kapalı olacağı ifade edildi. 

Habertürk'ün haberine göre satış fiyatı belli değil. Ancak binanın normal değerinin 3'te biri fiyatına satıldığı belirtildi.

Bina mühürlenebilir

Hukuk uzmanlarına göre orası halen bir cinayet mahalli. Bu nedenle Suudilerin taşınması halinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ayrıntılı delil toplama için söz konusu binayı bir süreliğine mühürleyebilir.

Cinayetin üzerinden neredeyse 1 yıl geçti

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından neredeyse bir yıl geçti. İstanbul başsavcılığının Kaşıkçı'nın öldürüldüğü 2 Ekim tarihinden önce iddianameyi tamamlaması bekleniyor. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Davutoğlu’nun eski danışmanından Babacan'a olay çağrı! Bağımsızlığını ilan etmezsen...
Yargıtay ve Danıştay'a yeni üyeler seçildi! Üyelerin FETÖ karnesine bakın
İstifa furyası sürüyor! Eski Ak Parti milletvekili Pulcu Ahmet Davutoğlu'nun safına geçti
Kulübeye mahkum etmişti! Şenol Güneş'ten Tolga Zengin'e sürpriz teklif
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan palet fabrikası tepkisi: O kararnameyi bulurum
İŞKUR annelere 2420 lira maaş verecek! Başvuru şartları ve gerekli belgeler
ÖNCEKİ HABERLER
Tutuklanan HDP'li Kulp Belediye Başkanı Taş'tan çok konuşulacak savunma!
Uzmanı açıkladı! Baş ve boyun kanseri belirtileri ve tedavi yöntemleri neler?
Volkan Demirel gitti Fenerbahçe kalesi yıkıldı! Yeri doldurulamıyor
Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin o davada tanık olarak dinlendi
İzmir'de 5'inci kattan düşen üniversite öğrencisi Sude'nin sır ölümü...
Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu oldu
Yorumlar