Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü bina satıldı ABD'lilere komşu oluyorlar

Cemal Kaşıkçı cinayetinin işlendiği İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu taşınıyor. Konsolosluğun yeni adresi Sarıyer'de ABD Konsolosluğu'nun yakınında olacak.

Cemal Kaşıkçı cinayetinin işlendiği İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu taşınıyor. Konsolosluğun yeni adresi Sarıyer'de ABD Konsolosluğu'nun yakınında olacak.

Yeni binada güvenlik önlemlerinin artırılacağı, çevresinin kapalı olacağı ifade edildi.

Habertürk'ün haberine göre satış fiyatı belli değil. Ancak binanın normal değerinin 3'te biri fiyatına satıldığı belirtildi.

Bina mühürlenebilir

Hukuk uzmanlarına göre orası halen bir cinayet mahalli. Bu nedenle Suudilerin taşınması halinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ayrıntılı delil toplama için söz konusu binayı bir süreliğine mühürleyebilir.

Cinayetin üzerinden neredeyse 1 yıl geçti

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından neredeyse bir yıl geçti. İstanbul başsavcılığının Kaşıkçı'nın öldürüldüğü 2 Ekim tarihinden önce iddianameyi tamamlaması bekleniyor.