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Yargı paketinde idam cezası olacak mı? AK Partili Naci Bostancı'dan açıklama!

Türkiye'de yıllardır tartışma konusu olan idam cezası Meclis'in yeni döneminde gündemde mi? Bu soruya AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı katıldığı canlı yayında cevap verdi.

Bostancı hazırlanan yargı paketinde idam cezasına ilişkin düzenleme olmayacağını açıkladı.

NTV'ye konuşan Bostancı Yargı Reformu Paketi'ne ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"1 Ekim’de Meclis açıldıktan sonra ilk işimiz yargı paketi olacak. Yargı paketine ilişkin iç çalışmamızı bitirmeye çalışıyoruz, netleştirdiğimizde paketi muhalefete sunacağız. Yargı paketine ilişkin muhalefetle iyi bir çalışma yürütmek istiyoruz, ortak konsensusla paketin geçmesinden yanayız.

2 ya da 3 gün içinde kendi iç bünyemizdeki çalışmayı tamamlarız önümüzdeki hafta çalışmayı muhalefet sunmayı planlıyoruz. Yargı paketinin içinde ‘idam’ cezası yok. "

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