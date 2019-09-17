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Rusya Kuzey Kore gemisine el koydu mürettebatı gözaltına aldı!

RUSYA sınır muhafızları, Japon Denizi'nde Kuzey Kore bandıralı gemiye el koydu ve 21 mürettebatı gözaltına aldı.

Rus yetkililer, 2 Kuzey Kore gemisinin Japon Denizi'ndeki sınır koruma muhafızlarına ateş açtığını ve 3 askerlerinin yaralandığını ifade etti. 

45'ten fazla mürettebat gözaltında

Rus Federal Güvenlik Servisi (FSB) Japonya Denizi'ndeki Rus karasularında gerçekleşen olay sonucunda iki Kuzey Kore gemisine el koyduğunu açıkladı.

Gemide bulunan 45'ten fazla mürettebatın da gözaltına alındığı belirtildi. 
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