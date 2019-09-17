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4 kişi ölmüştü! Firari cinayet şüphelisi aşiretiyle gelerek teslim oldu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 4 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı olayla ilgili aranan Enver Yıldız, 15 ay sonra yakınları ve aşiret mensubu 50 kişiyle birlikte adliyeye gelerek teslim oldu.

Olay, 14 Haziran 2018’de, Suruç’taki Cumhuriyet Mahallesi´nde meydana geldi.

Seçim çalışması kapsamında esnaf ziyaretleri gerçekleştiren AK Parti 26’ncı Dönem Milletvekili ve 27’nci Dönem Milletvekili Adayı İbrahim Halil Yıldız ile yakınları ve parti üyeleri, pazarcı Hacı Esvet Şenyaşar ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyerek, silahlı kavgaya dönüşmesiyle kurşunların hedefi olan Hacı Esvet Şenyaşar, oğulları Celal ve Adıl Şenyaşar ile Milletvekili Yıldız’ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, 15 aydır firari olan Enver Yıldız, bugün yakınları ve aşiretine mensup yaklaşık 50 kişi ile Şanlıurfa

Adliyesi’ne gelerek teslim oldu. Yıldız’ın teslim oluşu sırasında polis, adliye binası ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

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