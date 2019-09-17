Ekrem İmamoğlu kayınpederi Trabzonlu olan büyükelçi Christian Berger ile buluştu

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile buluştu. Berger'in kayınpederi aslen Trabzonlu.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Fethi Paşa Korusu’nda bir araya geldi. Berger, ilk toplantı için böyle güzel bir yerin seçilmiş olmasından dolayı İmamoğlu’na teşekkür etti. İstanbul’un birçok Avrupa ülkesinden daha büyük olduğunu kaydeden Berger, ulaşıma dikkat çekti ve şunları söyledi:

Ulaşım imkanlarının geliştirilmesinin ekonomi açısından da büyük önem arz ettiğine vurgu yapan Berger, “Aynı zamanda trafik sıkışıklığı çok büyük maliyeti olan bir durum. Sadece İstanbul’da 2 milyar euro’luk ek masraf var. Bu çok yüksek bir rakam. Bu sadece İstanbul’da değil dünya çapında karşılaşılan bir durum” şeklinde konuştu.

BÜYÜKELÇİNİN KAYINPEDERİ ASLEN TRABZONLU

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in eşi Marilena Georgiadis Berger baba tarafından aslen Trabzonlu. Marilena Georgiadis, "Büyük babam 1888’de Trabzon’dan Samsun'a göç etmiş. Babam da Samsun’da doğmuş” demişti. Marilena Georgiadou-Berger'in dedesinin Trabzon Rumlarından olduğu, babasının ise 1924'te mübadele ile Trabzon'dan Yunanistan'a göç ettiği biliniyor. Marilena Berger, Türkçe yaptığı bir konuşmasında, "Bize her yer Trabzon" demişti.

"AB-Türkiye ilişkileri çok önemli"

İmamoğlu ise şöyle konuştu:

Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkileri özellikle Türkiye’mizin şehirleri açısından da hele hele iki kıtanın buluştuğu İstanbul bakışı ile çok önemli. Şehirleri çok önemsiyoruz ve bu noktada bütünüyle tüm düşüncelerimizin gerçekleşeceği başlangıç noktası kentlerdir, yerel yönetimlerdir. Bu yeni dönemde tümüyle bu düşüncelerimizi ve ortaya koyacağımız politikalarımızı özellikle AB ile beraber kuracağımız sağlıklı masalarda geliştirmek, üretme iş birliği yapmak konusunda çok hassas ve itinalı, aynı zamanda çok hızlı davranan bir yönetim olacağımızı sizlerin bilmesini isterim. Bu bir başlangıç ama çok değerli ve güzel iş birlikleri içinde önemli bir gün olarak kabul ediyorum.

AB’nin ön gördüğü bazı standartların kendileri için de çok değerli ve geçerli olduğunu dile getiren İmamoğlu, “Tümüyle bu ortamda eş güdümlü bir şekilde standartlara erişmek, insani açıdan erişmek, çevre düzeni açısından erişmek insan hayatını kolaylaştırıcı düzenlemeleri yapabilmek bizim için çok önemli. İstanbul’un gerçekten sokağa çıkıp kime sorsanız öncelikli konusu ulaşım. Hem insanı önceleyen hem sağlığı önceleyen, hem insanları daha fazla ulaşım konusunda yaşamını kolaylaştıran öncü işlere imza atmak istiyoruz.