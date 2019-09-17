Ankara merkezli 5 ilde 'naylon fatura' operasyonu! Devleti 200 milyon TL zarara uğratmışlar

ANKARA merkezli 5 ilde naylon fatura düzenleyerek devleti 200 milyon TL zarara uğrattıklarının tespit edilmesi üzerine operasyon başlatan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 35 şüpheliden 24'ünü gözaltına aldı.

Gözaltına alınanların aralarında mali müşavirlerin de olduğu öğrenildi. 11 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı İrfan Nuri Akdeniz'in yönettiği soruşturma kapsamında Ankara merkezli 5 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alınanların adreslerinde değişik firmalara ait 13 kaşe, çok sayıda sahte fatura, 26 senet, karşılıksız olduğuna dair banka şerhi bulunan 16 çek ve bir tabanca ele geçirildi.