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Galatasaray'a Belçika'da coşkulu karşılama

Demirören Haber Ajansı

Şampiyonlar Ligi'nde yarın Club Brugge ile karşılaşacak olan Galatasaray, Belçika'da coşkuyla karşılandı.

​Sabah saatlerinde İstanbul'dan uçakla hareket eden sarı-kırmızılılar, TSİ 15.15'te Belçika'nın Oostende şehrine ulaştı. Galatasaray kafilesi havalimanında taraftarlarca coşkuyla karşılandı.

Taraftarlar; Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ve oyunculara yoğun ilgi gösterdi. Atkı ve bayraklarla, tezahüratlar eşliğinde sarı-kırmızılıları bekleyen taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Havalimanında Galatasaray'ı karşılamaya gelenler arasında Fenerbahçe formalı taraftar da yer aldı. Sarı-lacivertli renklere gönül veren taraftarın Galatasaray'ın kazanmasını istediğini belirten sözleri dikkat çekti.

Sarı-kırmızılılar Belçika'ya şu kadroyla geldi:

"Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christin Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina."

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında yarın TSİ 19.55'te deplasmanda Club Brugge ile karşılaşacak.

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