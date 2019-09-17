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İstanbul Pendik'de şortlu kıza saldıran şahıs hakkında karar çıktı

İSTANBUL 'un Pendik ilçesinde şort giyen kıza saldıran şahısla ilgili mahkeme kararını verdi. Kıza minibüste saldıran sanığa 5 ay 25 gün hapis cezası verildi.

İstanbul'da Pendik-Aydos minibüs hattında yolculuk yaparken şort giydiği için saldırıya uğrayan üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam'ın hakaret davası Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Hakim, Ercan Kızıltaş'ı, Asena Melisa Sağlam’a "edepsiz ve hayasız" dediği için 5 ay cezasına çarptırdı.

Toplam 21 ay cezaevinde kalacak

Tokat atmak suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası alan Kızıltaş, toplam 45 ay ceza almış oldu. Mahkemenin üst sınıra yakın verdiği kararla birlikte Kızıltaş, toplam 21 ay cezaevinde kalacak.

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