Rıza Kayaalp nereli şampiyonlukları! Eşi Zeynep Yılmaz Kayaalp kimdir?

YOZGAT doğumlu olan Rıza Kayaalp 29 yaşında ve Kavurgalı köyünden. Bu yıl evlenen Rıza Kayaalp'in karısının ismi Yasemin Yılmaz'dır.

Rıza Kayaalp Yozgat'ın Kavurgalı köyünde 10 Ekim 1989 tarihinde işçi ailenin 6. çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokul eğitiminin ardından 2000 yılında Yozgat Güreş Eğitim Merkezi'nde Aydın Dal, Mustafa Doğan ve Mustafa Başer gözetiminde Grekoromen Stilde güreşe başladı.

Rıza Kayaalp ilk uluslararası madalyasını Yıldızlar kategorisinde 2005 Yılında Arnavutluk Tiran şehrinde 100 kiloda tüm rakiplerini yenerek Yıldızlar Avrupa Şampiyonu olarak kazandı. Aynı yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübüne transfer olarak Olimpiyat Şampiyonu olan Mehmet Akif Pirim’in gözetimde hem sporda hem de eğitim alanında hızla basamakları tırmanan Kayaalp 2006 yılında Lisesinden Mezun olduktan sonra, Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu kazanarak bu okuldan mezun oldu.

Rıza Kayaalp'in eşi Zeynep Yılmaz

Ünlü güreşçi 2019 yılının haziran ayında dünya evine girdi. Eşinin ismi Zeynep Yılmaz. Düğünlerinde nikahlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kıydı. Rıza Kayaalp önce Ankara'da sonra memleketi Yozgat'ta düğün yaptı.

Rıza Kayaalp'in madalyaları

Rıza Kayaalp Pekin'de yapılan 2007 Dünya Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. 2008 Yaz Olimpiyatları'nda birinci turu geçen Kayaalp, 2. turda Litvanyalı rakibi Mindaugas Mizgaitis'le olan müsabakasından 3-1 yenik ayrılarak Olimpiyat Oyunları'na veda etti. Pescara'daki 2009 Akdeniz Oyunları'nda grekoromen stil 120 kg.da Akdeniz Şampiyonu olan Rıza Kayaalp Tiflis'te yapılan 2009 Gençler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda birinci oldu.

Ankara'da düzenlenen 2009 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 120 kg.da Dünya Gençler Şampiyonu olan Rıza Kayaalp Herning'de düzenlenen 2009 Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalyayla Türkiye'ye döndü. Rıza Kayaalp 28. Uluslararası Vehbi Emre Grekoromen Güreş Turnuvası'nda 110 kg'da altın madalya kazandı.

İstanbul'da düzenlenen 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoremen stil 120 kiloda altın madalyanın sahibi olan Rıza Kayaalp Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 2012 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 120 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen stil 120 kiloda bronz madalya kazandı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2015 Avrupa Oyunları'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. Letonya'nın başkenti Riga'da süren şampiyonada final maçında Ukraynalı Oleksandr Chernetskyy ile karşılaşan Türk güreşçi, skor 2-2 berabereyken rakibini tuşla yenerek, altın madalyaya ulaştı.

Rıza Kayaalp'in anne ve babası her maçında mutlaka onu izlemeye gidiyor.

Ceza almıştı

Rıza Kayaalp Ermenilere ve Yunanlara karşı ırkçı ifadeler kullandığı iddiası ile FILA tarafından 6 ay müsabakalardan men edilmişti. Rıza Kayaalp Twitter hesabından 2013 yılında Gezi Parkı eylemlerini Ermenilerin ve Yunanların çıkardığını, eylemcilerin Ermeni olduğunu ifade eden tweetlerini gelen tepkilerden sonra silmiştir. Gezi olaylar sırasında eylemciler için “Ermenilere bıraktınız meydanı, Allah belanızı versin eylemci çapulcular” diye atmıştı.