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Çağlayan Adliyesi’nde silah sesleri

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL 'daki Çağlayan Adliyesi otoparkında silah sesleri duyuldu. Olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.

İstanbul Adliyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kişi, silahla intihara teşebbüs etti. Hastaneye kaldırılan şahsın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesinde 16.20 sıralarında yaşandı. Adliyede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen F.U., iddiaya göre telefonla görüştükten sonra silahını kafasına dayayarak intihara teşebbüs etti. Adliye otoparkında yaşanan olay sonrası panik yaşandı. Çok sayıda polis bölgeye sevk edildi.

Ağır yaralanan güvenlik görevlisi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı güvenlik görevlisinin durumunun kritik olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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