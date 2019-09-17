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Rıza Kayaalp dünya şampiyonu oldu! İşte 4. kez şampiyon olduğu maçın görüntüsü

Anadolu Ajansı

Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds'i 3-1 mağlup ederek 4. kez dünya şampiyonu oldu.

Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde milli sporcu Rıza Kayaalp, Kübalı Oscar Pino Hinds'i yenerek altın madalya kazandı. Rıza Kayaalp , altın madalyayı kazanarak grekoromen stilde 4. kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

''Allahım bana bugünleri nasip etti''
Maçın ardından konuşan Rıza Kayaalp: "Sayın Cumhurbaşkanımız aradı. 10. yılım ve çok önemli madalyalar kazandım. Allahım bana bugünleri nasip etti. Türk halkına armağan olsun, her şeyi onlar için yaptık. Her şeyi bayrak için yaptık. İstiklal Marşımızı bir kez daha okuyacağız." ifadelerini kullandı.

İlk Türk güreşçi oldu
Olimpiyat ikincisi Rıza, grekoromen stilde üçer dünya şampiyonluğu bulunan Hamza Yerlikaya ve Selçuk Çebi'yi geride bıraktı. Rıza, serbest stilde 4 kez dünya şampiyonluğu kazanan Hüseyin Akbaş'tan sonra bu rakama ulaşan ilk Türk güreşçi oldu.



3 kez şampiyon olmuştu
Milli güreşçi, daha önce 2011, 2015 ve 2017 yıllarında da dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı. Rıza ayrıca bu yıl Romanya'da 9. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak, Türk sporcular arasında Hamza Yerlikaya ile paylaştığı rekorun tek sahibi olmuştu.



Grekoromen stilde 2 madalya
Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları tamamlandı. Türkiye, grekoromen stilde 1 altın ve 1 bronz madalya, 2 olimpiyat kotası aldı. Milli sporcu Cenk İldem, dün dünya üçüncüsü olmuştu.

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