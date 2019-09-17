Cumhurbaşkanı Erdoğan Rıza Kayalp'in dünya şampiyonu olduğu maçı böyle izledi
Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde milli sporcu Rıza Kayaalp, Kübalı Oscar Pino Hinds'i yenerek dünya şampiyonu oldu. macı Cumhurbaşkanı Erdoğan da izledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde milli güreşçi Rıza Kayaalp ile Kübalı Oscar Pino Hinds arasındaki müsabakayı izledi.
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Erdoğan, rakibini yenerek altın madalya kazanan ve dört kez grekoromen stilde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk güreşçi olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti.
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