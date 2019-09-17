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İstanbul'da makas atarken kazaya neden olan 2 sürücü gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'da otoyolda otomobilleriyle makas atarak ilerlerken kaza yapan iki kişi gözaltına alındı. 1002'şer lira ceza kesilen iki sürücünün ehliyetlerine geçici olarak el konuldu.

İçerenköy mevkiinde otoyolda diğer otomobiller arasında makas atıp yarış yapan iki sürücü bir başka otomobile çarparak zincirleme kazaya neden oldu. Sürücülerin o anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntüler üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipler iki sürücüyü gözaltına aldı.

Ceza kesildi ehliyetlerine el konuldu

Trafik magandası sürücüler U.C.T. ve M.A.'ya ayrı ayrı 1002  TL ceza kesildi. Ayrıca sürücülerin ehliyetlerine geçici süreyle el konuldu. Sürücüler U.C.T. ile M.A. Türk Ceza Kanununun 179/2 (ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü İçerenköy Polis Merkezine teslim edildi.

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