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Samsun'da 23 yaşındaki genç kıza tecavüz eden 56 yaşındaki adam serbest

İhlas Haber Ajansı

SAMSUN’da 23 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 56 yaşındaki H.H., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki E.T. adlı kız hamile kalıp bebek dünyaya getirince kendisine tanıdıkları H.H.'nin (56) tecavüz ettiğini iddia etti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan H.H., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek kendisine iftira atıldığını savundu.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan H.H., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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