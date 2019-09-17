HABER /  EKONOMİ
ADV Altına özel onlarca ürünüyle Altın Uzmanı Kuveyt Türk

Apple ve AB arasında hukuki mücadele başladı

Anadolu Ajansı

Dünyanın en değerli şirketlerinden, merkezi ABD'de bulunan Apple'ın, İrlanda'daki faaliyetlerinden dolayı geriye dönük 13 milyar avronun üzerinde vergi borcu çıkaran Avrupa Birliği (AB) Komisyonu kararına karşı açtığı davada ilk duruşma gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun geriye dönük çıkarttığı vergi borcuna ilişkin Apple'ın başlattığı hukuki mücadele, AB'nin sulh hukuk mahkemesi olarak faaliyet gösteren Lüksemburg'daki Genel Mahkeme'de yapılan ilk duruşmayla başladı.

5 hakimin yer aldığı mahkemedeki ilk oturum, 2 gün boyunca devam edecek. Söz konusu davanın sonuçlanmasının ise birkaç ay sürmesi bekleniyor.

Soruşturma 3 yılda tamamlanmıştı

AB Komisyonu, Apple'ın İrlanda'da kurduğu şirketlerin vergilendirilmesine ilişkin 3 yıl süren soruşturmasını Ağustos 2016'da tamamlamıştı.

AB Komisyonu, Apple'ın, İrlanda'da faydalandığı vergi uygulamasının yasa dışı olduğuna hükmetmiş, 2003'ten 2014'e kadarki dönem için 13 milyar avro ve faizinin geri alınmasını kararlaştırmıştı. İrlanda yönetimi ve Apple şirketi ise komisyonun kararına karşı hukuki süreç başlatmıştı.

Bir AB üyesi ülkenin kamu desteklemelerini ne şekilde sağladığını ve sektörlerde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi bulunan AB Komisyonu, Apple soruşturmasında şirketin İrlanda'da faydalandığı vergi uygulamalarının AB kurallarına aykırı olduğuna karar vermişti.

Apple, AB'yi tek taraflı hareket etmek ve geçmişe dönük İrlanda'daki vergi kurallarını değiştirmekle itham etmişti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Rıza Kayaalp dünya şampiyonu oldu! İşte 4. kez şampiyon olduğu maçın görüntüsü
Yargı paketinde idam cezası olacak mı? AK Partili Naci Bostancı'dan açıklama!
Kırmızı Çizgi Fitbol bu akşam saat 19:00'da İnternethaber Youtube'da
Ekrem İmamoğlu kayınpederi Trabzonlu olan büyükelçi Christian Berger ile buluştu
Ahmet Davutoğlu’nun eski danışmanından Babacan'a olay çağrı! Bağımsızlığını ilan etmezsen...
Yargıtay ve Danıştay'a yeni üyeler seçildi! Üyelerin FETÖ karnesine bakın
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da yenilenen seçiminin maliyeti belli oldu
Eski eşi kayınvalidesi ve baldızını iki çocuğunun gözleri önünde öldürdü
Twitter skandal YPG kararı! Mavi tik verdi tanınmış oldular
Samsun'da 23 yaşındaki genç kıza tecavüz eden 56 yaşındaki adam serbest
İBB Medya AŞ'ye personel alacağını duyurdu
Çukur 69. bölüm ilk sahne: 3. sezon 2. bölüm
Yorumlar