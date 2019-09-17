Twitter skandal YPG kararı! Mavi tik verdi tanınmış oldular

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'li teröristler, Twitter tarafından da tanındı.

Suriye'nin kuzeyinde gösterdikleri faaliyetller AB ve Amerika tarafından korunup kollanan YPG, şimdi de sosyal medyada kendine yer buldu.

Twitter onayladı

YPG'nin Twitter sayfasına, "mavi tik" verildi. Bu işaret, sayfanın resmi bir sayfa ve onaylı olduğu anlamına geliyor. YPG, böylece Twitter'da sayfaya yapılan bildirimlere karşı da elini güçlendirmiş oldu.