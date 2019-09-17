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BDDK'dan kredilerle ilgili kritik açıklama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, banka takip hesaplarına aktarılması gereken 48 milyar TL kredinin tespit edildiğini açıkladı.

BDDK yaptığı açıklamayla, banka takip hesaplarınaaktarılması gereken 48 milyar TL kredinin tespit edildiğini duyurdu.

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, "Bankalara yıl sonuna kadar beklenen kredi karşılıklarının ayrılması konusunda bildirim yapıldı. Bankaların takip hesabına aktarması gereken kredi tutarı 46 milyar TL. Sektörün yüzde 18,2 olan sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 17,7 seviyesine geriledi, takibe dönüşüm oranı yüzde 4,6'dan yüzde 6,3'e yükseldi.

"Katkı sermayesinde 49 milyar tl artış sağlandı"

Yapılan çalışmalar sektörün sağlıklı ve güçlü yapısını koruduğunu, mevcut sermaye yapısının aktif kalitesi kaynaklı riskleri rahatlıkla yönetebilecek seviyede olduğunu göstermektedir. Son bir yılda bankacılık sektörünün kardan gelen katkı hariç nakdi, ilave ana sermaye ve katkı sermayesinde 49 milyar lira artış yaşandı." denildi.

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