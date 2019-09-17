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Transfer döneminde en çok Galatasaray konuşuldu

Sosyal CRM ve sosyal veri analizi şirketi Adbaint'in hazırladığı rapora göre, Süper Lig yaz transfer döneminde sosyal medyada en çok konuşulan kulüp Galatasaray oldu.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu 1. transfer ve tescil döneminde sosyal medyada en fazla konuşulan kulüp Galatasaray oldu.

Sosyal CRM ve sosyal veri analizi şirketi Adbaint'in The Brand Age Dergisi için hazırladığı rapora göre, transfer döneminde 940 bin 86 kezle Galatasaray'dan bahsedildi. Bu alanda zirvede olan sarı-kırmızılıları, Fenerbahçe 323 bin 536, Beşiktaş 129 bin 984 ve Trabzonspor ise 121 bin 680 etkileşimle izledi.

Galatasaray'ın transfer ettiği Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, sosyal medyada 2 milyonun üzerine paylaşım alarak zirvede yer aldı. Falcao'dan sonra en fazla konuşulan transfer ise Galatasaray'ın diğer transferleri Michael Seri, Ryan Babel ile Fenerbahçe'nin yeni oyuncusu Luiz Gustavo oldu.

Sosyal medyada en çok açılan konu başlığı ise Galatasaray ve Falcao'nun olması dikkati çekti.

Transfer dönemi boyunca sosyal medyada 551 bin 513 kullanıcı 4 milyon 654 bin 719 paylaşım yaptı.

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