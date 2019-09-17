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İlişkiye giren ahlaksız çift, restorandan atıldı

İskoçya'nın Edinburg şehrinde bir çift, gittiklerin restoranın tuvaletinde ilişkiye girdi. Ahlaksız çift, restoran sahipleri tarafından dışarı çıkarıldı. O anlar ise telefon kamerasına yansıdı.

İskoçya'nın Edinburg şehrinde ahlaksız çift, skandal bir olaya imza attı. Çift gittikleri restoranın tuvaletinde cinsel ilişkiye girerken, restoran sahipleri tarafından uyarılarak dışarıya çıkarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahkahalarla tuvaletten çıktılar

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Restoranda oturan çift, tuvaletlere yakın bir masaya geçerek öpüşmeye başladı. Daha sonra çift, erkekler tuvaletine girdi. Çiftin erkekler tuvaletine girdiğini gören bir kadın durumu restoran çalışanlarına bildirdi. Uyarılar sonucu çift, kahkahalar atarak ve üstlerini düzelterek tuvaletten çıktı. Çift diğer müşterilerin şaşkın bakışları arasında restorandan atıldı.

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