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İstanbul'da yenilenen seçiminin maliyeti belli oldu

YSK, İyi Parti'nin başvurusu üzerine 23 Haziran seçiminin maliyetini açıkladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçiminin maliyetine ilişkin açıklama yaptı.

İyi Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Tolga Öztürk, Yüksek Seçim Kurulu'na 23 Haziran 2019'da yenilenen İstanbul seçiminin maliyetini sordu.

Öztürk'ün yazısına Yüksek Seçim Kurulu Başkanvekili Erhan Çiftçi'nin verdiği yanıtta, "23 Haziran 2019 Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin toplam maliyetinin 40 milyon 656 bin 388 TL olduğu tespit edilmiştir" denildi.

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