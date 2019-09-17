HABER /  GÜNCEL

Antakya'da peş peşe orman yangınları

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir çok noktada eş zamanlı orman yangını çıktı. Yangınlara 20 arazöz, 10 su tankı ve 5 iş makinesi ile müdahale edildi.

HATAY'ın merkez Antakya ilçesinde, ormanlık alanda birçok noktada aynı anda  yangın çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısmen kontrol altına alındı.

Saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Ballıöz, Kisecik ve Toygarlı mevkiindeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler, durumu Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. Birçok noktada aynı anda çıktığı tespit edilen yangınlara 20 arazöz, 10 su tankı ve 5 iş makinesi ile müdahale edildi. Yangın, kısmen kontrol altına alınırken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Susamam’daki rapçiler hakkında suç duyurusu
İstanbul'da yenilenen seçiminin maliyeti belli oldu
Rıza Kayaalp dünya şampiyonu oldu! İşte 4. kez şampiyon olduğu maçın görüntüsü
Yargı paketinde idam cezası olacak mı? AK Partili Naci Bostancı'dan açıklama!
Ekrem İmamoğlu kayınpederi Trabzonlu olan büyükelçi Christian Berger ile buluştu
Ahmet Davutoğlu’nun eski danışmanından Babacan'a olay çağrı! Bağımsızlığını ilan etmezsen...
ÖNCEKİ HABERLER
Trump'tan "Ruhani ile görüşmeyi tercih etmem" açıklaması
Muğla'da demo telefonları 40 bin liraya sattılar
Van'da pitbull besleyen kişiye 23 bin 406 lira ceza uygulandı
Pence: ABD, çıkarlarını ve bölgesel müttefiklerini savunmaya hazır
İlişkiye giren ahlaksız çift, restorandan atıldı
Çağrı filminde oynayan ünlü oyuncu Ali Ahmed Salem hayatını kaybetti
Yorumlar