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Şort giyen kıza saldıran şahsa hapis cezası

İstanbul'da şort giydiği için minibüsteki üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam'a saldıran Ercan Kızılateş hapis cezasına çarptırıldı.

İSTANBUL Pendik'te minibüste yolculuk yaparken şort giydiği için tokat attığı üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam'a "edepsiz" diyerek hakaret eden Ercan Kızılateş, 5 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kızılateş, daha önce de tokat atmaktan da 3 yıl 4 ay hapis cezası almıştı.

İstanbul'da Haziran 2017'de Pendik-Aydos minibüs hattında yolculuk yaparken şort giydiği için saldırıya uğrayan üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam'ın hakaret davası Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Hakim, Ercan Kızılateş'i, Asena Melisa Sağlam'a "edepsiz ve hayasız" dediği için 5 ay cezasına çarptırdı.

Tokat atmak suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası alan Kızılateş, toplam 45 ay ceza almış oldu.

Mahkemenin üst sınıra yakın verdiği kararla birlikte Kızılateş, toplam 21 ay cezaevinde kalacak. Ercan Kızılateş, halen başka suçtan hükümlü olduğu için cezaevinde bulunuyor.

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