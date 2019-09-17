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Netanyahu'ya seçim şoku! Çoğunluğu elde edemedi

Sandık çıkış anketlerine göre, İsrail genel seçimlerinde Başbakan Netanyahu liderliğindeki sağ blok, koalisyonu kuracak çoğunluğu elde edemedi.

İsrail'de yapılan erken genel seçimin sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi 33 sandalye kazandı. Eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı ise 34 sandalye ile temsil hakkı elde etti.Kesin sonuçların sandık çıkış anketleriyle aynı olması durumunda Başbakan Netanyahu liderliğindeki sağ blok, koalisyonu kuracak çoğunluğu elde edemeyecek.

120 sandalyeli meclis için ikinci sandık kuruldu

İsrail'de 6 milyon 394 binden fazla seçmen 120 sandalyeli meclise girecek milletvekillerini belirlemek için bu yıl ikinci kez sandık başına gitti. Yerel saatle sabah 7.00'de başlayan oy verme işlemi 22.00'de sona erdi. 29 partinin yarıştığı erken genel seçimin sandık çıkış anketlerine göre, iki parti arasındaki yarış başa baş gidiyor.

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