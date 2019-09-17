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Ruslardan zirve için çarpıcı tespit

Rus basını, Ankara'da düzenlenen Türkiye-Rusya-İran Üçlü Liderler Zirvesi'nin, Suriye'de barış sürecini geri dönülmez evreye soktuğuna dikkati çekti.

Rus basını, dün başkent Ankara'da düzenlenen Suriye Konulu 5. Türkiye-Rusya-İran Üçlü Liderler Zirvesini değerlendirdi.

İzvestiya gazetesi, zirveyi "Rusya, Türkiye ve İran Suriye’yi barışa yakınlaştırdı" başlığıyla haberleştirdi. Haberde, "Üçlü zirve, Suriye'de barış sürecini geri dönülmez evreye soktu. Zirvede, Suriye Anayasa Komitesi'ni oluşturan listenin hazır olduğuna işaret edildi" ifadelerini kullandı.

Ria haber ajansı ise Suriye'de barışın sağlanması, İdlib meselesinin çözülmesi, ABD’nin askeri birliklerinin Suriye’de bulunması ve Suriye Anayasa Komitesi’nin oluşturulması gibi konuları öne çıkardı.

Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulduğuna dikkati çeken TASS haber ajansı da, "Rusya, İran, Türkiye liderleri, Suriye'nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne zarar verilmemesi gerektiğini vurguladı" yorumunda bulundu.

Rossiyskaya Gazeta da "Dünya Zirvesi" ifadesini manşete taşıyarak, Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran’ın Suriye'de barışı sağlamaya çalıştığını kaydetti.

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