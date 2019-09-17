HABER /  YEREL
ADV Altına özel onlarca ürünüyle Altın Uzmanı Kuveyt Türk

İstanbul Gaziosmanpaşa'da motosikletli saldırganlardan 4 ayrı saldırı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da motosikletli 2 şüpheli tarafından 4 ayrı sokakta gerçekleştirilen silahlı saldırılarda 2'si çocuk 7 kişinin yaralandığı öğrenildi. Saldırganların çok sayıda suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler ve yaralılar arasında bir illiyet olmadığı belirlenirken, polis ekipleri saldırıların nedenini araştırıyor.

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa'da 4 ayrı sokakta 4 ayrı saldırı gerçekleştiren şahısların ve saldırılarda yaralanan kişilerin kimlikleri belli oldu. Olayın hemen ardından polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan saldırganların Osman C. (22) ve Murat A. (24) isimli şahıslar olduğu belirlendi.

Osman C.'nin 4 adet kasten yaralama, 2 adet 6136 SKM, 2 adet mala zarar verme, 2 adet uyuşturucu kullanma, 1 adet bisiklet motosiklet hırsızlığı suçlarından kaydı olduğu, Murat A.'nın ise 4 adet 6136 SKM, 1 adet resmi belgede sahtecilik, 5 adet yaralama, 1 adet sahte kimlik kullanma suçlarından arama kaydı olduğu öğrenildi.

Saldırıların nedeni bilinmiyor

4 ayrı sokakta gerçekleşen silahlı saldırılarda 2'si çocuk 7 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılardan S.G.'nin (62) durumunun ağır olduğu öğrenildi. G.D. (8), D.B. (13), İ.K. (27), Y.K. (18), C.B. (33) ve N.Ö. (51) isimli yaralıların ise hayati tehlikesi bulunmuyor. Yaralıların tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam ediyor.

Şüpheliler ve yaralılar arasında bir illiyet olmadığı belirlenirken polis ekipleri saldırıların nedenini araştırıyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Benzin ve motorine zam geldi
Susamam’daki rapçiler hakkında suç duyurusu
Kahramanmaraş’ta kaza sonrası inanılmaz kurtuluş
Şarkıcı Saide İnaç'a cumhurbaşkanına hakaret suçundan hapis cezası
Ruslardan zirve için çarpıcı tespit
İstanbul'da yenilenen seçiminin maliyeti belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
İlişkiye giren ahlaksız çift, restorandan atıldı
BDDK'dan kredilerle ilgili kritik açıklama
Transfer döneminde en çok Galatasaray konuşuldu
MİT ve emniyet birimlerinden Afrin'de terör operasyonu 9 gözaltı
İmamoğlu'ndan Harem Otogarı sözü
Kenan İmirzalıoğlu'nun ücreti belli oldu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu
Yorumlar 5 yorum