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Pentagon Trump’a saldırı seçeneklerini sundu!

ABD’li yetkililer Suudi Arabistan’daki petrol tesislerine saldırının İran’ın güneybatısından düzenlendiği görüşünde. Üst düzey Amerikalı yetkililer drone ve füzelerin kalktığı ve ateşlendiği noktaların belirlendiğini söylüyor. ABD basınına göre Pentagon Başkan Trump’a bir dizi askeri seçenek sundu.

New York Times gazetesine göre, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Başkan Trump'a aralarında füzelerin ateşlendiği noktalar ve depolama alanlarının vurulması ya da İran'ın petrol altyapısını hedef alabilecek gizli siber operasyonların olduğu bir dizi askeri seçenek sundu.

Amerikalı istihbarat analistleri ve askeri uzmanlar, saldırıda ateşlenen füzenin kaynağı ve rotasının belirlenmesi amacıyla Suudi Arabistan'da ele geçirilen füze güdüm mekanizmasını inceliyor.

Saldırıda hasar gören noktalara ilişkin uydu fotoğrafları, alçaktan uçan seyir füzelerinin radar izleri değerlendiriliyor. Saldırıdan önceki ve sonraki ses kayıtları da inceleniyor. Saldırının düzenlendiği noktadan toplanan füze ve drone parçaları analiz ediliyor. 

Trump Ruhani ile görüşmek istemedi

ABD Başkanı Donald Trump'a New York'ta yapılacak BM Genel Kurulu kapsamında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşme ihtimalinin olup olmadığı soruldu.

Trump görüşmeyi seçenek dışı bırakmadı ancak Ruhani ile görüşmeyi tercih etmeyeceğini belirtti. Trump “Kendisiyle görüşme gündemimde yok. Henüz hazır olduklarını sanmıyorum ama hazır olacaklar. Hiçbir şeyi seçenek dışı bırakmıyorum ama şu an görüşmemeyi tercih ederim” ifadelerini kullandı.

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