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FETÖ'nün TSK yapılanması! Tamamı muvazzaf 111 astsubay tutuklandı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan tamamı muvazzaf 111 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ankesörlü soruşturması kapsamında, İstanbul merkezli 49 il ve KKTC'de 223 astsubayın yakalanması için yapılan operasyonda 180 kişi gözaltına alındı.

138 astsubay adliyeye sevk edilmişti

Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yaptığı çalışmada işlemleri tamamlanan 138 astsubay dün adliyeye sevk edildi.

Şüpheli muvazzaf astsubaylardan 111'i çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 27 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

39 muvazzaf astsubay henüz yakalanamadı

Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 şüphelinin başka dosyaları olması sebebiyle dosyaları diğer dosyalarıyla birleştirileceği öğrenildi. Henüz yakalanamayan 39 muvazzaf astsubayın da görevli oldukları kuvvet komutanlıklarıyla yapılan koordineli çalışmayla yakalanarak gözaltına alınma işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

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