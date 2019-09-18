Ekrem İmamoğlu'ndan şaşırtan Süleyman Soylu açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'pejmürde ederiz' cümlesi ile ilgili "Bazı şeyler geçmişte kaldı" açıklamasında bulundu.

Ekrem İmamoğlu, Katıldığı Haber Global yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Süleyman Soylu ile ilgili gelen soruya merhum Başbakan Adnan Menderes'i anma törenindeki karşılaşmalarına değinerek yanıt veren İmamoğlu, "Bugün rahmetli Menderes'i anma töreninde konuştuk İçişleri Bakanı'yla, nasılsınız dedi, sıcak bir merhabamız vardı." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Umarım herkes yaptığı görevin bilincinde ve o alanı en iyi şekilde temsil etme bilinciye hareket eder. Bu tarz olumsuz, kötü cümleleri duyarken söyledim. Kötü söz sahibinindir, ben de iyi şeyler söylemek için yola çıktım." diye konuştu.

"İstanbul, İstanbul'a yakışan tüm maneviyatını yaşayacak"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar yaptıklarını da açıklayan İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: İstanbul, İstanbul'a yakışan tüm maneviyatını yaşayacak. Milli ve dini bayramlarını yaşayacak. Burası hoşgörü kenti ve Cumhuriyet değerlerinin simgesi. Bu güzel kenti kendimize emanet olarak görüyoruz, dünyanın mirasının bize emanet edildiğini düşünerek yönetiyoruz. En layık şekilde geleceğe taşımalıyız. İki yıl işgalde kaldıktan sonra Türkiye'ye tekrar emanet edilen kenti geleceğe hazırlamalıyız. 29 Ekim'i doya doya yaşayacağız. Dünyaya bu güzel cumhuriyetin yüzüncü yılına koşarken İstanbul'un bunu ne denli coşkuyla hissettiğini ve yaşadığını göstereceğiz.