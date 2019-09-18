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Sosyal medyada tepki çeken yazı apar topar gözaltına alındı

Anadolu Ajansı

KONYA'da sosyal medyada, "Yakında inşallah" yazılı kağıdı paylaşarak, terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı.

Konya'da DEAŞ propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Konya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, önceki gün Arapça, "Yakında inşallah" paylaşımında bulunan şüpheliye ilişkin, "DEAŞ terör örgütü yanlısı yazılar bulunan kağıt ile ilgili Alaaddin Tepesi bölgesinde fotoğraf çekerek sosyal medya üzerinden paylaşan şahıs, 17 Eylül'de güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanmış olup, şahsın anılan terör örgütü ile iltisak ve irtibatlarına yönelik çalışmalara devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Konya'da 'Yakında inşallah' yazılı notla şehri gösteren şahıs yakalandı.
Kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.

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