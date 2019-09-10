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Kayseri'de DEAŞ'a çalışan 3 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de polis ekiplerinin DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik düzenlediği operasyonda yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü ve örgüt içi haberleşme programlarını kullandığı tespit edilen yabancı uyruklu 3 kişinin yakalanması için sabah erken saatlerde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.

Gözaltına alınan 3 kişi emniyete götürüldü.

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