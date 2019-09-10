HABER /  GALATASARAY

Radamel Falcao topa vurmadan voleyi vurdu darphane gibi para basıyor

Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao, henüz hiçbir resmi maçta forma giymemesine rağmen şimdiden cebini doldurdu.

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız golcüsü Radamel Falcao henüz hiçbir resmi maçta forma giymemesine rağmen şimdiden cebini doldurdu. 10 gündür İstanbul'da olan yıldız golcü için Sarı-Kırmızılı Yönetim, 2 milyon Euro'luk peşin ödeme yaptı.

300 bin Euro'luk yeni bir ödeme daha yapacak
Galatasaray, Falcao ile yaptığı sözleşmeye harfiyen uymak istiyor. Cimbom, ay sonuna kadar tecrübeli golcüye 300 bin Euro'luk yeni bir ödeme daha yapacak. Falcao, ayağını topa sürmeden 2.3 milyon Euro kazancak.

5 milyon Euro garanti ücret alacak
Kolombiyalı golcü, G.Saray'dan 5 milyon Euro garanti ücret alacak. 29 maçta ilk 11'de sahaya çıkması halinde 1.6 milyon Euro bonus alacak Kolombiyalı, primler ile birlikte 7 milyon Euro'ya yakın kazanacak.



Kasımpaşa maçında sahada
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao'nun sahne almasına sayılı günler kaldı. Galatasaray taraftarı, 3 gün sonra Kolombiyalı yıldızı Kasımpaşa maçında izleyebilecek. Sarı-Kırmızılı taraftarların, Kasımpaşa maçında yeni transfer için özel bir hazırlık yaptığı öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Galatasaray'ın yeni yıldızı Radamel Falcao İstanbul'a geldi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe Vedat Muriç'in fiyatını belirledi! Avrupa devleri onun peşinde
Ali Babacan parti için net tarih verdi 18 rapçiye atıfta bulundu biz de susmadık
Ekrem İmamoğlu'ndan İSPARK'a zam sözleri: Finansal düzenleme
İzmir'de AK Parti'nin 'PKK'yı kınama' önergesi reddedildi
Kadıköy'de yeni öğrenciler simit atılarak karşılandı
Netanyahu'dan şoke eden İran iddiası
ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da 500 polis ile uyuşturucu operasyonu
Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, Arınç'a 'FETÖ ve PKK sevdalısı' dedi
La Liga'da en yüksek maaş sınırı Barcelona'nın
Babel şov yaptı Hollanda 4 attı
Diyarbakır ve Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
AÖL kayıt yenileme ücreti kaç para oldu MEB
Yorumlar 2 yorum