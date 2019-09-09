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Kadıköy'de yeni öğrenciler simit atılarak karşılandı

Kadıköy Anadolu Lisesi'nde yeni öğrencileri karşılamak için atılan simitler, tepkilere neden oldu.

Kadıköy Anadolu Lisesi'ndeki ilk günleri için büyük bir heyecanla okula giden öğrenciler, beklemedikleri bir durumla karşı karşıya kaldı. Kadıköy Anadolu Lisesi'ne ilk kez giriş yapan yeni öğrenciler, atılan simitlerle neye uğradıklarını şaşırdı. Yere atılan onlarca simit, sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

Simitler heba oldu

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadıköy Anadolu Lisesi'ne ilk kez giriş yapan yeni öğrenciler, simit atılarak karşılandı.

Yere atılan onlarca simit, temizlik görevlileri tarafından daha sonra temizlense de sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

Her yıl aynı manzara

Kadıköy Anadolu Lisesi'nde eğitim öğretim yılının ilk gününde, okula giriş yapan ve çömez denilen öğrencilerin üzerine her yıl simit atılıyor.

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