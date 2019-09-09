Bursa İznik Gölü'nde adacıklar oluştu

Yaz mevsiminin son dönemleri yaklaşırken Bursa'da İznik Gölü'nün Orhangazi sahilindeki su çekilmesi de üst seviyeye çıktı. Gölde geçmiş yıllarda da olduğu gibi adacıklar oluştu.

BURSA'nın Orhangazi ilçesindeki İznik Gölü sahilinde geçmiş yıllarda da, yaz sonu sıkça görülen adacıklar yeniden ortaya çıktı.

Yaz döneminde yağış olmaması ve tarımsal sulamalar gibi nedenlerden suyunda ciddi oranda düşüşün yaşandığı gölde, çekilmelerden dolayı adacıklar oluştu.

Göle serinlemek için girenler, adacıklara çıkıp oturdu.

Göldeki su çekilmesinin geçmiş yıllardaki oranlarda olduğu ve yağışlarla birlikte yeniden seviyesinin yükseleceği bildirildi.