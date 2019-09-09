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Denizli'de emekli polis memuruna sopalı saldırı

İhlas Haber Ajansı

DENİZLİ’de emekli bir polis market alışverişinden çıktığı sırada bir şahsın sopalı saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Saldırgan ayrıca emekli polis memurunun aracın camlarına da kırarak zarar verdi. Saldırını anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde meydana gelen olayda; aracı ile market alışverişinden çıkan ve emekli polis memuru olduğu öğrenilen Kadir Güçlü Özgen, 20 ZS 202 plakalı aracının bagajını açtığında arkasında gelen bir şahıs sopa ile Özgen’e saldırdı. Kafasına aldığı darbe ile Özgen yere düştü. Saldırgan sonrasında ise Özgen’in otomobilinin camlarını elindeki sopa ile kırarak kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine sevk edilen 112 Acil servis ambulansı ile Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özgen’in durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Yaşanan saldırı anı, Özgen’in aracının camlarının kırılması ve saldırgan şahsın kaçması ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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