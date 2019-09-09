Halit'i öldürenlere baronun atadığı avukat, dosyayı iade etti

İstiklal Caddesi'nde 23 yaşındaki elektrik mühendisi Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldüren Emrah Yaşar'ı savunması için baronun atadığı avukat, katili savunmak istemediğini belirterek dosyayı iade etti.

İstiklal Caddesi'nde 23 yaşındaki elektrik mühendisi Halit Ayar'ı para vermediği için öldüren iki şahıs, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün öğle saatlerinde ise Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkça dosya üzerinden işlemleri yapılan şüpheliler, "Yağmaya teşebbüs" ve "Kasten öldürme" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. İstanbul nöbetçi 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan Emra Yaşar ve Erhan Kurdal, "Kasten öldürme" ve "Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma" suçlarından tutuklandı.

Avukatlığını yapmayı reddetti



Şüphelilerin tutuklanmasına ilişkin kararda, her ikisinin de ikrara yönelik beyanları, Emra Yaşar'ın ise olayda kullanılan bıçağın olay anında kendisinde olduğu ve bu bıçağı kullandığını ikrar ettiği belirtildi.Erhan Kurdal'ın "Kasten öldürme" suçunu işlemediğini ve diğer şüphelinin bu suçu işlediğine dair beyanlarının kendisini suçtan kurtarmaya yönelik olduğu ifade edildi. Emra Yaşar için İstanbul Barosu tarafından atanan bir avukatın ise "Ben bunun avukatlığını yapmam" diyerek şüphelinin avukatlığını yapmayı reddettiği bunun üzerine baro tarafından Yaşar için başka bir avukat görevlendirildiği öğrenildi.