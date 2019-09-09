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Kırmızı Çizgi Fitbol İnternethaber Youtube'da canlı yayınlanıyor izleyin

İnternethaber'in YouTube kanalında 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programını canlı yayınla izleyebilirsiniz. Candaş Tolga Işık, Mehmet Ayan ve Serdar Ali Çelikler, spor gündemini değerlendiriyor.

Mehmet Ayan, Candaş Tolga Işık ve Serdar Ali Çelikler, İnternethaber'in YouTube kanalında geçtiğimiz hafta Pazartesi günü yayın hayatına başlayan 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programı bugün ikinci bölümüyle ekranda. 

Uzun bir aranın ardından yeniden ekranlara dönen efsane program, Candaş Tolga Işık, Mehmet Ayan ve Serdar Ali Çelikler'in yorumlarıyla spor gündeminin nabzını tutmaya devam ediyor.

Fatih Terim'in aldığı 4 maçlık cezanın yanı sıra, Milli Takım'ın 1-0 kazandığı Andorra maçı ve yarın akşam oynanacak Moldova maçı öncesi ile Filenin Sultanları'nın Avrupa ikinciliğinin ele alınacağı programı kaçırmamak için İnternethaber'in YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.

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