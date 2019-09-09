Göksu'dan işten çıkarılan işçilere ziyaret

İBB AK Parti Grup Başkan Vekili M. Tevfik Göksu, seçimlerden sonra işten çıkarılan belediye işçilerini ziyaret etti. Göksu, işçilere haklarını korumak için söz verdi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili M. Tevfik Göksu, işten çıkarıldıkları için İBB önünde eylem yapan işçileri ziyaret etti. İşçilere seslenen Göksu, işten çıkarılmalar hakkında İBB Meclisi'nde araştırma komisyonu kurulacağını bildirdi.

Ziyarette konuşan Tevfik Göksu, İBB Belediye Meclisi'nin yeni dönem çalışma gününün ilk gününde işten çıkarılan işçilerin gündeme geldiğini söyledi. Göksu şunları söyledi;

"Mecliste ana gündem olarak sizin sorunlarınızı başta AK Parti Grup Başkan Vekili olarak kendi konuşmamda, daha sonra meclis üyesi arkadaşlarımız kendi konuşmalarında ve en sonunda da Büyükşehir Belediye Meclisi'nin gündemine aldırarak bir araştırma komisyonunun kurulmasına karar verdirildi. Bu araştırma komisyonu bu hafta görüşüldükten sonra resmi olarak kurulmuş olacak. Bu komisyon sizlerin bütün haklarınızla ilgili hem belediye bürokrasisinden, hem de mevcut atılmış olduğunuz yerden bilgileri almış olacak. Özellikle sizlerle ilgili oluşturulmuş olan işte banka memuruydu gibi negatif algılar araştırılmış olacak.

"Size verilen sözlerin takipçisi olacağız"

Sizin hak ve hukuklarınızın korunması için hem hukuki anlamda haklarınızın korunması, hem de insani anlamda haklarınızın korunması için AK Parti grubu olarak üzerimize düşen gayreti her zaman ve her zeminde göstermeye sizlerin huzurunda söz veriyoruz."