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Bozdağ'dan Diyarbakır'daki anaların çığlığına sessiz kalanlara tepki

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da çocukları terör örgütü tarafından kaçırıldığı için eylem yapan ailelerin çığlığına sessiz kalanlara tepki gösterdi.

Konuya ilişkin bugüne dek hiç bir AB üyesi ülke, AB, Avrupa Konseyi, Uluslarası insan hakları komisyonları ile insan hakları derneklerinden tek bir açıklama dahi gelmemiş olmasını eleştiren Bozdağ, dilinden insan haklarını ve insan onurunu düşürmeyenlerin maalesef terör örgütüne karşı kör ve sağır olduğunu ifade etti.

İşte Bekiz Bozdağ'ın sosyal medya hesabından konuya ilişkin tepkisini ortaya koyduğu o paylaşımlar:

- İnsan hakları/insan onuru diyen herkes,Diyarbakır’daki anaları duymalı ve onların bu haklı mücadelesine destek olmalıdır. Bu cesur ve haklı mücadelelerinde Diyarbakırlı anaları destekliyorum Diyarbakırlı anaların bu cesur/haklı mücadelesini desteklemeye herkesi davet ediyorum

- Dilinden insan haklarını ve insan onurunu düşürmeyenler,maalesef bölücü terör örgütüne karşı kör ve sağırlar. Bugüne dek hiç bir AB üyesi ülke,AB, Avrupa Konseyi,uluslarası insan hakları komisyonları ile insan hakları derneklerinden tek bir açıklama dahi yok. Sahi neden?..

- İnsan hakları,demokrasi ve hukuk diyenler,bölücü terör örgütüne; terör insanlık suçudur, terörü bırakın, çocukları dağa çıkarmayın, anaları ağlatmayın, verin bu anaların çocuklarını, dindirin bu anaların gözyaşlarını, neden demiyorsunuz? Bu çağrıyı yapmak,göreviniz değil mi?

- Bilumum terör örgütleri/teröristler insanın,insan haklarının,insan onurunun ve insanlığın düşmanıdır Bölücü terör örgütü ve teröristleri başta olmak üzere bilumum terör örgütlerini ve teröristleri bir daha lanetliyorum Diyarbakırlı anaların haklı mücadelesini destekliyorum...

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