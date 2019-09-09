Bahçeli'nin danışmanından Arınç'a sert tepki

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın bugün basına yansıyan açıklamalarına tepki gösterdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu; yargılandığı davada, geçtiğimiz gün 5 farklı suçtan, toplamda 9 yıl 8 ay 20 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaftancıoğlu'nun bu cezası çok tartışılırken, Bülent Arınç da konuya ilişkin Kaftancıoğlu'na destek niteliğinde mesajlar verdi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek de bu duruma tepki göstererek Arınç'ı PKK ve FETÖ safında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a savaş açmakla suçladı. İşte Çiçek'in attığı o tweetler;

"C. Kaftancıoğlu'na tahammül etmeliyiz, ifade özgürlüğüne saygı duymalıyız" demek"Artık sayın Öcalan demek suç olmaktan çıktı. PKK'nın kendine ait bayrağını elinde taşımak, Öcalan posterini elinde taşımak suç olmaktan çıktı"diyen B. Arınç'a yakışırdı zaten ! PKK ortak noktaları!

Bülent Arınç, PKK ve FETÖ safında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a savaş açmıştır.

Savunduğu kişilerin tamamı PKK'yı ve HDP'yi aklamaya çalışan ve siyasi projelerini hayata geçirme çabası veren kişilerdir.

AKP kendi bünyesindeki FETÖ ve PKK sevdalılarından kurtulmalıdır ! — Yıldıray ÇİÇEK (@Yildiraycicek9) 9 Eylül 2019

Bülent Arınç, PKK ve FETÖ safında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a savaş açmıştır. Savunduğu kişilerin tamamı PKK'yı ve HDP'yi aklamaya çalışan ve siyasi projelerini hayata geçirme çabası veren kişilerdir. AK Parti kendi bünyesindeki FETÖ ve PKK sevdalılarından kurtulmalıdır !

Bülent Arınç ne demişti?

''Canan Kaftancıoğlu'nun attığı tweet'lerin mesajlarının hiçbirisini paylaşmıyorum ama tweet'leri ifade özgürlüğüne giriyorsa ben bunlara tahammül etmek zorundayım.

5-6 yıl sonra bu davanın açılması zorlamadır. Yurt dışında Türkiye'nin itibarına çok eksi yazılır. Dava açılmasa ve böyle bir ceza verilmese herhalde daha iyi olurdu. "