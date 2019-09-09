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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın davetine cevap!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehirin belediye başkanını davet etmesiyle ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu 'büyükşehir belediye başkanlarımız davete katılacak' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanını çarşamba günü için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etmişti.

Kılıçdaroğlu: Başkanlarımız davete katılacak

Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'ın davetine cevaben "Daveti güzel. Belediyelerin sorunlarından bilgi almak istemesi güzel. Elbette Başkanlarımız da katılacak" ifadelerini kullandı.

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